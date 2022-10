Berge von Fleisch in die Landschaft geworfen

Mit seinem Hund ist Franz-Josef Dux regelmäßig zwischen seinem Heimatort Rolfzen und Sommersell unterwegs. In der vergangenen Woche stößt er auf einen unangenehmen und unappetitlichen Fall: „Am Wegrand lag da eine große Menge Fleisch, an mehreren Stellen verteilt. Eins sah aus wie ein Kotelettestrang. Auf jeden Fall Schweinefleisch.“

Ein ganze Kotelettestrang wurde in die Landschaft geworfen.

Auch weil er befürchtete, es könnte sich um Giftköder von Hundehassern handeln, meldete Dux den Fund am Freitag der Stadt Nieheim. Nach seiner Einschätzung müsste das Fleisch am Radweg zwischen Rolfzen und Sommersell zwischen Mittwoch und Donnerstag vergangener Woche dort abgelegt worden sein, teilt Dux, der auch Verwaltungsstellenleiter in seinem Heimatdorf Rolfzen ist, im Gespräch mit dieser Zeitung mit.