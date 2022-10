Suckfüll legt Baumlehrpfad und Obstwiese in Nieheim an

Nieheim

„Wir leben letztlich von den Bäumen und wollen möglichst ökologisch wirtschaften. Was lag da näher, als auch hier am Firmensitz Bäume anzupflanzen“, fragt Benjamin Mues, Geschäftsführer des Nieheimer Fertighausbauers Suckfüll. Am Wochenende war die ganze Belegschaft zur firmeninternen Feier eingeladen. Vorher musste alle aber noch kräftig anpacken, denn auf dem Firmengelände im Alersfelde wurden insgesamt 45 Bäume gepflanzt.

Von Ralf Brakemeier