Telegrafenverein Entrup erhält Kulturpreis

Nieheim-Entrup

Er war zum ersten Mal ausgeschrieben, der mit einem Preisgeld in Höhe von maximal 10.000 Euro dotierte Kulturpreis des Energieversorgers Westfalen Weser. Eines dieser Preisgelder in Höhe von 2000 Euro erhielt jetzt der Verein zur Förderung der historischen Telegrafie in Entrup.