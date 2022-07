Timeout Nieheim bietet viel Programm in den Ferien

Ein vielfältiges Sommerferienprogramm für Kinder und Jugendliche ab acht Jahren bietet der städtische Jugendtreff „Timeout“ in Nieheim, Richterstraße 5, vom 1. Juli bis zum 5. August an. Der Jugendtreff hat die gesamten Ferien zu unterschiedlichen Zeiten geöffnet. Auf dem Plan stehen verschiedene kreative Angebote, gemeinsame Kochabende und mit Spaß die Schulfreizeit zu verbringen.

Besonders vielfältig sind die Kreativangebote jeden Mittwochmorgen von 10 bis 13 Uhr, bei denen Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren Badebomben und Knetseife herstellen können oder Leinwände bemalen. Zusätzlich wird es mittwochs einen Mittagssnack gegeben. Der Kids-Treff findet immer dienstags von 15.30 bis 17.30 Uhr statt und bietet weitere Angebote für Kinder von 8 bis 12 Jahren. Für Jugendliche ab 12 Jahren, gibt es verschiedene Angebote, wie ein Kickerturnier, ein Spielevormittag mit gemeinsamen Brunch und einen Selfmade Pizza-Abend. Zusätzlich nimmt der Jugendtreff beim Kinderferien(s)pass teil. Hierbei werden ein Kids-Kino und ein zwei Basteltage zum Thema Traumfänger für verschiedene Altersgruppen angeboten. Anmeldungen über die Stadt Steinheim.

In Kooperation mit dem Kulturrucksack NRW wird am 22. und 23. Juli von 10 Uhr bis 13 Uhr unter der Leitung von Josefine Boldewin, ein Schwarzlichttheater für zwölf Teilnehmer im Alter von 10 bis 14 Jahren angeboten. Es sind noch Plätze frei. In dem Schwarzlichttheater werden kleine Szenen und Choreographien mit fluoreszierenden Requisiten, die von passender Musik begleitet werden, eingeübt. In diesem Angebot sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Physikalische Gesetze werden außer Kraft gesetzt und im Zeitlupenspiel können Gegenstände schweben oder einfach verschwinden.

Timeout feiert Geburtstag mit Grillen

Am 15. Juli feiert der Jugendtreff Geburtstag und lädt alle Kinder und Jugendlichen ab 8 Jahren zum gemeinsamen Feiern ein. An diesem Tag wird auf der Dachterrasse gegrillt und alkoholfreie Cocktails getrunken. Auch hier sind Anmeldungen gewünscht. Abgeschlossen wird das Sommerferienprogramm am 5. August mit einer „Holiday-Ends-Party“ mit Karaoke. Infos finden sich in dem Ferienprogramm, welches über Facebook und Instagram in dem Account „jugendtrefftimeout“ eingesehen werden kann. Für Fragen und Anmeldungen sind die Mitarbeiterinnen des Jugendtreffs Timeout, Annika Rosche und Marie Mahs, unter E-Mail: timeout@jugendtreff-nieheim.de oder Telefon 0151/59883304 zu erreichen.