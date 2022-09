Treffen der Majestäten in Entrup

Nieheim-Entrup

Ein wahrlich majestätisches Bild bot sich am Samstagabend den Kirchenbesuchern in Entrup. Denn dort nahmen vor dem im Dorfgemeinschaftshaus gefeierten Stadtkönigsball acht Königspaare mit ihren Hofstaaten und Fahnenabordnungen an einer von Pastor Jürgen Bischoff geleiteten Schützenmesse teil.