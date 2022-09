Unbekannter schenkt Nieheimer Kindern Fußballtor

Nach den Sommerferien war im katholischen Kindergarten in Nieheim das Fußballtor der U3 Gruppe verschwunden. Die Aufregung bei Kindern, Eltern und Erziehern war groß. So groß, dass ein Artikel in der Zeitung erschienen war.

Was aber noch größer war, war die Überraschung und die Freude über die Welle der Hilfsbereitschaft, die den katholischen Kindergarten überrollte und die ihren Höhepunkt am vergangenen Dienstag fand, als plötzlich ein Herr mit einem neuen Tor vor dem Kindergarten stand. Leiterin Sabine Weber war so überrascht und überwältigt, dass sie nicht einmal nach dem Namen des edlen Spenders fragte. Sie sagt: „Bitte melden Sie sich doch noch einmal bei uns, damit wir uns noch einmal angemessen bei Ihnen bedanken können!“ Ein herzliches Dankeschön möchten alle, Kinder, Eltern und Erzieher, aber auch jedem sagen, der sich auf den Artikel hin gemeldet hat. Es boten sogar viele, die gar nicht mit der KiTa in Verbindung stehen, ihre Hilfe und Unterstützung an.

„Wir wollten mit dem Artikel nur auf die Situation aufmerksam machen: wie viel Einsatz die noch nicht dreijährigen Kinder in die Realisation ihrer Idee gesteckt haben und wie groß dementsprechend die Enttäuschung war, als das Tor nicht mehr da war. Jetzt durften wir erleben, wie groß die Solidarität und die Hilfsbereitschaft in unserer Gesellschaft ist“, so Sabine Weber.