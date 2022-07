VHS zieht ins Richterhaus Nieheim

Der Volkshochschul-Zweckverband Bad Driburg, Brakel, Nieheim, Steinheim hat seine neuen Schulungsräume im Generationenhaus am Kaiserbrunnen in Brakel und im Richterhaus in Nieheim bezogen. Ab dem Herbstsemesterstart am 22. August bietet die VHS somit an jedem seiner vier Bildungsstandorte Kurse zentral in modernen und zeitgemäßen Räumen an.

„Bisher hatten wir für die Veranstaltungen in unseren Verbandsstädten Brakel und Nieheim keine eigenen Räume. Mit der Fertigstellung des Generationenhauses in Brakel und des Richterhauses in Nieheim können wir den Teilnehmern nun zentrale Kursorte bieten“, so Janine Brigant-Loke, Leiterin des VHS-ZV. „Die Zentralisierung unserer Rauminfrastruktur ist damit an allen vier VHS-Standorten abgeschlossen“, ergänzt Brigant-Loke. 2019 waren schon die Verwaltung und die Schulungsräume in Bad Driburg Am Hellweg gebündelt worden und die Schulungsräume in Steinheim in das Friedrich-Wilhelm-Weber-Forum gezogen. Für das kommende Herbstsemester, das am 22. August beginnt, seien nun auch Kurse und Vorträge für die neuen Räume in Brakel und Nieheim geplant, kündigt Dimitra Vovoli an.

Der Kursraum in Nieheim befindet sich im neu angebauten Teil des Richterhauses im ersten Obergeschoss und ist sowohl über eine Treppe als auch über einen Fahrstuhl erreichbar. Auch hier ermöglichen die technische Ausstattung und der großzügige Schnitt des Raumes vielfältiges Lernen, von Vorträgen bis zu Gesundheitskursen. Zudem schaffen Fenster an allen vier Seiten des Raumes ein helles und offenes Ambiente; in den Unterrichtspausen lädt ein Balkon mit Blick über den Richterplatz zum Verweilen ein.