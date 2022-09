Viel Abwechslung im Timeout-Ferienprogramm  Nieheim

Einer der Höhepunkte sind die Aufführung des Schwarzlichttheaters von Josefine Boldewin am Donnerstag, 6. und am Freitag, 7. Oktober (jeweils von 10 bis 13 Uhr). Die Veranstaltung, gefördert durch das Programm Kulturrucksack NRW, war im Sommer schon einmal geplant und leider ausgefallen. Los geht es am Dienstag, 4. Oktober, mit der Aktion Igel und Drachenkekse backen von 10 bis 13 Uhr (8 bis 12 Jahre). Nachmittags von 13.30 bis 16 Uhr können die Älteren dann an einem Quiz (mit Snacks) teilnehmen. „Wir benötigen für jedes Angebot eine Anmeldung (E-Mail [email protected],de oder per Whats App unter 0151/59883304) bis spätestens fünf Tage vor dem Angebot“, sagt Annika Rosche, „die Plätze sind begrenzt“.

