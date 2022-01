Machbarkeitsstudie auf den Weg gebracht – Noch in diesem Jahr soll eine Entscheidung in Nieheim fallen

In seiner Sitzung hat sich der Ortsausschuss Nieheim unter anderem mit diesem Thema befasst. Als ein erstes Ergebnis soll eine Machbarkeitsstudie zur Modernisierung der Stadthalle und zur Umnutzung der benachbarten ehemaligen Grundschule in Auftrag gegeben werden. Die geschätzten Kosten von etwa 60.000 Euro können wahrscheinlich zu annähernd 100 Prozent aus Fördermitteln finanziert werden, stellt Nieheims Bauamtsleiter Florian Greger in Aussicht. Die Studie wird möglichst bald beauftragt (die Entscheidung soll in der Ratssitzung am 10. Februar fallen), Förderanträge müssten noch in diesem Jahr auf den Weg gebracht werden, bestätigte Bürgermeister Johannes Schlütz im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT.