Voices Holzhausen: "Die kleine Mozart" wiederentdeckt

Eine vergessene und doch große Komponistin stellen Sopranistin Cathrin Lange und Pianist Giacomo Marignani am Freitag, 24. Juni, 19.30 Uhr, in den Mittelpunkt ihres Auftritts: Cécile Chaminade (1857-1944), Pianistin und Komponistin, fand im berühmten Georges Bizet („Carmen“) einen Förderer, der ihr Talent bereits im Alter von acht Jahren entdeckte.

Durch zahlreiche Konzertreisen nach Europa, Kanada und den USA erhielt die Französin 1908 internationale Aufmerksamkeit und Anerkennung und wurde 1913 als erste Komponistin in die französische Ehrenlegion aufgenommen. Nach ihrem Tod 1944 für einige Jahrzehnte in Vergessenheit geraten, setzte vor einigen Jahren eine regelrechte Chaminade-Renaissance ein, als der Wert ihrer Kompositionen neu entdeckt wurde.

Mit viel Einfühlungsvermögen in das ungewöhnliche und vielschichtige Liedgut erinnern die großartige Sängerin Cathrin Lange (unvergessen ihr Auftritt bei VOICES 2019, als sie in der Operettengala das Publikum zu Ovationen hinriss) und ihr kongenialer Liedbegleiter Giacomo Marignani an die charmante und leidenschaftliche Künstlerin, die Bizet einst anerkennend als „Petite Mozart“ betitelte