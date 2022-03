Waschpark Nieheim öffnet am Freitag

Nieheim

Erst Powerschaum, dann Hyper-Versiegelung und anschließen Abspülen mit rückstandsfreiem Osmosewasser. Im neuen Waschpark Nieheim können die Kunden wirklich jeder Verschmutzung ihres Fahrzeugs auf den Leib rücken. Am heutigen Freitag können die drei Waschplätze, genau zwischen Tankstelle und Einkaufsmärkten an der Straße Alersfelde in Nieheim, genutzt werden.

Von Ralf Brakemeier