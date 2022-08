Weißwein-Künstler beim Nieheimer Käsemarkt

Es ist das kulinarische Traumpaar schlechthin – Käse und Wein sorgen auf jeder Tafel für Genussmomente. In dieser Paarung wählen viele Feinschmecker automatisch einen Tropfen aus dem reichen Rotwein-Bestand. Dass es sich lohnt, alle Weinfarben zu den vielfältigen Aromen von Käse im Blick zu haben, wollen Gernot und Amadeus Becker beim Deutschen Käsemarkt vom 2. bis 4. September beweisen.

Weißwein auf dem Käsemarkt in Nieheim Gernot und Amadeus Becker sind echte Weißwein-Künstler.

Die beiden leidenschaftlichen Weinbauer aus Mettenheim (Rheinland-Pfalz) gehören zu den neun Winzern, die ihre Weinvielfalt präsentieren, und sie feiern in diesem Jahr in Nieheim Premiere. Der traditionsreiche Familienbetrieb der Beckers, bereits 1883 gegründet, stammt aus Rheinhessen, dem größten Weinbaugebiet Deutschlands. Hier bewirtschaftet die Winzerfamilie überschaubare sieben Hektar und erzeugt bis zu 50.000 Flaschen im Jahr. Auch Kunden in Nieheim werden bereits beliefert.

Klein, aber fein ist der Anspruch von Gernot Becker und seinem Sohn Amadeus. Ihr Credo: „Charaktervolle Weine mit Herkunft und Profil zu erzeugen“. Ob Riesling, Weißburgunder, Grauburgunder, Chardonnay, Scheurebe oder Sauvignon Blanc, der größte Teil der edlen Tropfen wird aus weißen Trauben gekellert. Lediglich 25 Prozent gehen in den Ausbau für den Rotwein. „Als der Rotwein-Boom so richtig im Gang war, haben wir bewusst auf Weißweine gesetzt “, erinnert sich Gernot Becker. Eine Konzentration, die sich für das Becker-Gespann als richtig erwiesen hat.

Denn das Weingut Becker sammelt Auszeichnungen und Preise. Die Kritik ist vor allem begeistert von den frischen und süffigen Weißweinen. „Ja, da sind wir wirklich ganz gut dabei “, freut sich Gernot Becker (64) über die positive Resonanz. Seit einigen Jahren mit von der Partie ist Junior Amadeus Becker (31), der bei bereits seine Handschrift hinterlassen hat. „Mein Sohn gibt wirklich das Beste, um aus dem Wein die schönsten Aromen herauszukitzeln“, schwärmt Vater Gernot.