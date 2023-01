Karneval in Nieheim: Wer wird Prinzenpaar?

Nach zwei Jahren Zwangspause brodelt die Gerüchteküche in Nieheim und seinen Ortsteilen ordentlich, wer denn wohl das nächste Prinzenpaar werden könnte.

Freuen sich auf die Prinzenproklamation am 14. Januar (von links): Vorsitzender Stephan von Kölln, Präsident Sebastian Wessler und Vizepräsident Dirk Guse.

„Wir haben jedes Jahr ein neues Prinzenpaar“, so wird es am 14. Januar 2023 endlich wieder lauthals in der Nieheimer Stadthalle erschallen. „Dieses Geheimnis konnte über ein Jahr gut geheim gehalten werden“, freut sich der Präsident der Nieheimer Karnevalsgesellschaft Olle meh (NKG) Sebastian Wessler.

Zusammen mit dem Vorsitzenden Stephan von Kölln und dem Vizepräsidenten Dirk Guse kennt das zukünftige Prinzenpaar bereits. Er hat sich gemeinsam mit den beiden zukünftigen Karnevalshoheiten auf die laufende Session gut vorbereitet hat.

Mit der Proklamation des neuen Prinzenpaares endet auch die Amtszeit des bisherigen Prinzen Dirk Guse, dem närrisch Baggernden und Prinzessin Marion Krücke, die herzlichst auf´s Gramm Genaue.

Beide blicken sehr dankbar auf die vergangene Regentschaft zurück. „Wir fühlten uns stets von den Nieheimer Närrinnen und Narren getragen, und es war Marion und mir eine große Ehre, Prinzenpaar im schönen Nieheim seien zu dürfen,“ so Dirk Guse.

„Die NKG befindet sich jetzt auf der organisatorischen Zielgeraden. Alle Vorbereitungen der Tanzgarden, der Emmersingers, verschiedenster Büttenredner als auch die Arbeiten in den verschiedensten Ressorts laufen auf Hochtouren, um die Prinzenproklamation am Samstag, 14. Januar, zu einem vollen Erfolg zu machen“, erläutert Stephan von Kölln.