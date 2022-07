Wirtschaftsabend Nieheim behandelt die großen Themen

Dabei wurden die Themen Zins- und Inflationsentwicklung, Verhalten der Europäischen Zentralbank, Rohstoffversorgung und die künftige Rolle Russlands sowie künftiges Wirtschaftswachstum systematisch abgearbeitet. Mit Blick auf die jüngsten Preissteigerungen in vielen Lebensbereichen zeigten sich beide Banker besorgt. Die Vereinigte Volksbank schließt nicht aus, dass sich die Inflationsraten zeitweise noch auf zweistellige Niveaus begeben könnten.

Dazu Thomas Happe: „Wir gehen davon aus, dass es zu Zweitrundeneffekten kommen wird. Darauf deuten die hohen Lohnforderungen der Gewerkschaften schon sehr deutlich hin. Stichwort: Lohn-Preis-Spirale.“ Außerdem sei damit zu rechnen, dass längerfristig hohe Energiekosten über steigende Produktions- und Transportkosten noch Niederschlag in den meisten Preise für Waren und Dienstleistungen in Deutschland finden werden. Aus Sicht der Sparkasse Höxter komme die Inflation nicht überraschend. Schließlich habe die Europäische Zentralbank (EZB) in den vergangenen rund 10 Jahren mit einer massiven Geldmengenausweitung über lange Zeit das Fundament dafür gelegt. Maßgeblicher Treiber für die jetzt auftretende Inflation sei aber schlussendlich eine Angebotsverknappung im Zuge des Ukraine-Krieges unter anderem durch gestörte Lieferketten gewesen.

In der Energieversorgung eigenständiger werden

„Durch die zügellose Geldpolitik der EZB haben wir schon vorher Preissteigerungen insbesondere bei Vermögenswerten wie Aktien oder Immobilien gesehen. Die massiven Preissteigerungen, die wir jetzt in den Bereichen Energie, Lebensmittel und Baumaterialien sehen, belasten alle“, so Thorsten Hiber. Der Sparkassenvertreter beklagt zudem, dass es sich Deutschland in den zurückliegenden Jahren zu einfach gemacht habe, indem es an der falschen Ecke gespart habe. „Wir befinden uns heute in einer dreifachen Abhängigkeit: Sicherheitspolitisch von der Nato. Energiepolitisch von Russland. Mit Blick auf industrielle Rohstoffe und Vorprodukte von China.“ Eine strategische Neuausrichtung sei dringend erforderlich. „Wir müssen gemeinschaftlich daran arbeiten, insbesondere bei der Energieversorgung eigenständiger zu werden.

Der Moderator Stephan Kunstein, 2. Bürgermeister der Stadt Nieheim (Bildmitte), und die Referenten zu den Wirtschaftsthemen, Thorsten Hiber, Sparkasse Höxter (rechts) sowie Thomas Happe, Vereinigte Volksbank (links). Foto: Stadt Nieheim

Eine mit Nachdruck umgesetzte Energiewende mit breiter Partizipation der Bevölkerung ist insbesondere für den Kreis Höxter eine herausragende wirtschaftliche Chance“, zeigt sich Hiber überzeugt. Und Happe legte nach: „Wir müssen die Transformation zu einer nachhaltigen Energieversorgung mittels regenerativer Energie endlich als klare Chance für Deutschland erkennen und nicht mehr als Risiko.“ Das Format des Nieheimer Wirtschaftsabends soll in Zukunft regelmäßig ein bis zwei Mal pro Jahr ausgerichtet werden. Die nächste Veranstaltung dieser Art hat die Stadtverwaltung für Anfang November avisiert.