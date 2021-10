Nieheimer Käsemuseum öffnet am Sonntag

Zum letzten Mal in diesem Jahr eine kostenlose Führung

Nieheim

Zum letzten Mal in diesem Jahr öffnet das Käsemuseum in der Nieheimer Museumsmeile (Lange Straße 11 bis 13) seine Pforten. Am Sonntag, 31. Oktober, können Besucher von 11 bis 17 Uhr im Restaurant „Meilenstein“ kleine Gerichte oder Kaffee und Kuchen genießen.