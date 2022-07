Nieheimer Schüler loben Rektor: „Humorvoll und streng, aber immer fair“

Nieheim

Am letzten Schultag gab es Zeugnisse für die Schülerinnen und Schüler. Das war auch an der Realschule in Nieheim so. Doch hier bekam auch ein Lehrer sein Abschlusszeugnis: Nach 25 Jahren in der Schulleitung, davon 16 Jahre als Rektor in Nieheim, wurde Thomas Novian in den Ruhestand verabschiedet.