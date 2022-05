„NINA-Warn-App gehört auf jedes Handy“

Angesichts der Schäden, die der Tornado in Lütmarsen und Ovenhausen hinterlassen hat, hat Vize-Kreisbrandmeister Stefan Nostitz dazu aufgefordert, die NINA-Warn-App zu installieren. „Die App gehört auf jedes Handy“, sagte der erfahrene Feuerwehrmann am Sonntag.

So habe die App bereits am Freitag vor einem bevorstehenden Unwetter gewarnt. Solche Warnungen gelte es, ernst zu nehmen, so Nostitz weiter. Auch die Feuerwehren im Kreis nutzen die App, um Informationen an die Bevölkerung weiterzugeben.