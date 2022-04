Noch Karten für Dave Davis in Niesen

Dave Davis steht von 19 Uhr an auf der Bühne der Bürgerhalle. Einlass ist von 18 Uhr an. Karten zum Preis von 19 Euro gibt es noch bis Freitag, 22. April, im Vorverkauf in den Volksbank-Filialen in Willebadessen und Borgentreich, in der Buchhandlung Wiese in Peckelsheim sowie unter der E-Mail karten@rodys.de. Auch an der Abendkasse wird es noch Karten geben. Es besteht freie Platzwahl.

Dave Davis (49) hat zahlreiche Kabarett-Auszeichnungen erhalten (Prix Pantheon, Tegmeiers Erben, Deutscher Comedypreis) und ist aus TV-Sendungen wie „NightWasch“ und „TV Total“ sowie aus Spielfilmen und TV-Serien bekannt. In Niesen präsentiert er sein Programm „Ruhig, Brauner! Demokratie ist nichts für Lappen.“

Witziges Plädoyer für Lebensfreude

Zum Programm: Ein nicht unerheblicher Teil der deutschen Bevölkerung fühlt sich von der Komplexität unserer Welt überfordert. Mit dem Klöppel der einfachen Lösungen läuten Verschwörungstheoretiker ihre Hochkonjunktur ein – und finden nicht nur bei geistigen Abendgrundschülern Anklang. Was nun? Dave Davis sucht nach Antworten – und liefert ein ungemein witziges Plädoyer für Lebensfreude und Zufriedenheit in sowohl geschmeidigen, als auch widrigen Zeiten.