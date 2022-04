Nostalgiezug fährt nach Nürnberg

Wer das Gefühl einer Reise wie in den 1980er Jahren noch einmal erleben will, für den haben die Eisenbahn-Nostalgiefahrten-Bebra ein Angebot. Der Verein schickt am Samstag, 28. Mai, eine Elektrolokomotiven der Baureihe 103 mit Reisezugwagen aus dem Intercity-Einsatz auf eine Tagesfahrt nach Nürnberg und Nördlingen.

Ein Sonderzug der Baureihe 103 fährt am 28. Mai aus dem Hochstift nach Nürnberg und Nördlingen. Ein Zustieg ist auch in Warburg möglich.

Eingesetzt werde die E-Lok vom DB Museum Koblenz. Los geht es morgens in Paderborn; die Fahrt führt zunächst über Warburg (dort ist auch ein Halt) nach Kassel und anschließend auf der Nord-Süd-Strecke über Bebra, Fulda und Würzburg nach Nürnberg.

Die Fahrgäste haben die Wahl in Nürnberg oder Nördlingen auszusteigen. Die Aufenthaltsdauer beträgt in Nürnberg, wo Kaiserburg und mittelalterliche Stadt locken, etwa neun Stunden, bevor es wieder zurückgeht; wer in Nördlingen aussteigt, hat etwa sechs Stunden, um den mittelalterlichen Stadtkern mit seiner rundum begehbaren Stadtmauer zu besichtigen oder das Bayerische Eisenbahnmuseum zu besuchen, wo an diesem Wochenende das erste Nördlinger Dampfloktreffen stattfindet.

Fahrkarten sind ab 85 Euro erhältlich. Buchungen sind ab sofort möglich. Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten gibt es im Internet unter oder auch unter Telefon 06622/91646602.