NRW-Warntag: Im Kreis Höxter ertönen die Sirenen

Was Bürger im Katastrophenfall tun sollen

Kreis Höxter

Beim landesweiten Probealarm am Donnerstag, 9. März 2023, werden in ganz Nordrhein-Westfalen die Systeme zur Warnung der Bevölkerung getestet. Um 11 Uhr werden am NRW-Warntag auch im Kreis Höxter flächendeckend die Sirenen ertönen.