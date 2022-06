Oberwälder aus Körbecke holen sich Silber

Europameisterschaft der Böhmisch-Mährischen Blasmusik in Lüchtringen

Borgentreich/Höxter

Das war ein gelungener Auftakt für die heimischen Musikerinnen und Musiker mit toller Platzierung in ihrer Klasse: Als einziger Verein aus dem Kreis Höxter hat der Musikverein Körbecke 1958 an der 21. Europameisterschaft der Böhmisch-Mährischen Blasmusik teilgenommen, die in Höxter-Lüchtringen veranstaltet worden ist.

Von Harald Iding