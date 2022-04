Oberwälder testen für die Blasmuisk-EM

Borgentreich-Körbecke

Schönes Frühlingswetter herbeilocken wollten am Samstagabend die Oberwälder Musikanten in Körbecke. Nach zweijähriger Bühnenabstinenz gab es wieder ein Frühlingskonzert. 150 Besucher kamen dazu in die Körbecker Halle. Zudem wurden am Samstag die Ehrungen langjähriger aktiver Musiker nachgeholt.

Von Verena Schäfers-Michels