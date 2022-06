OBS in Beverungen: „Entdeckerfestival“ steckt voller Emotionen

Beverungen

Wenn OBS-Chef Rembert Stiewe am Freitag, 3. Juni, um 16.30 Uhr auf der Hauptbühne die erste Band ankündigen und das beliebte Festival in Beverungen eröffnen wird, dann ist es für alle sicher ein emotionaler Augenblick. „Wir warten schon so lange auf diesen Moment“, verriet Stiewe beim Aufbau am Donnerstag dieser Zeitung.

Von Harald Iding