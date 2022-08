Öffentliche Wolfsfütterungen im Tierpark Sababurg

Hofgeismar

Noch bis zum 2. Serptember bietet der Tierpark Sababurg zweimal in der Woche öffentliche Wolfsfütterungen an: Jeden Mittwoch um 17 Uhr und jeden Freitag um 15 Uhr können sich Interessierte am Wolfsgehege treffen und viel Wissenswertes über die Tiere erfahren.