Oktoberwoche gibt‘s als Light-Version

„Wir wollen zurück ins Leben. Deshalb haben wir uns für die Warburger Oktoberwoche entschieden“, das hat Bürgermeister Tobias Scherf am Montag in einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Die Besucher dürfen sich auf Kirmesduft und Fahrgeschäfte freuen, auch Urtyp wird ausgeschenkt, dazu spielt Musik im Festzelt. In Zeiten von Corona gibt es aber auch Einschränkungen.

