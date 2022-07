Olaf der Flipper sagt Konzert in Beverungen ab

Olaf der Flipper kommt nicht nach Beverungen, das Geburtstagstour-Konzert am 20.10.2022 in der Stadthalle wurde abgesagt.

Laut Mitteilung der Kulturgemeinschaft Beverungen und Umgebung muss das am 20. Oktober geplante Konzert von Olaf der Flipper auf Grund von anstehenden TV-Auftritten und auch produktionstechnischen Gründen abgesagt werden.

Bereits gekaufte Karten für den Ursprungstermin am 04.11.2021 und den geplanten Nachholtermin am 20.10.2022 in Beverungen können dort zurück gegeben werden, wo sie gekauft wurden.

Weitere Informationen sind im Internet unter www.kulturgemeinschaft-beverungen.de erhältlich. Für Fragen steht das Kulturbüro im Service Center Beverungen gerne zur Verfügung (Tel. 0 52 73 / 392 223 oder kultur@beverungen.de).