„Ölkrise“: Ohne Fett keine Fritten

In Riedels Grill-Eck in der Albaxer Straße in Höxter ist zurzeit noch genügend Frittenfett im Kanister. Aber was kommt in den kommenden Wochen? Steigen die Pommespreise? Frittenfett wird Mangelware. Auf dem Foto Imbissbetreiber Robin Riedel.

Foto: Michael Robrecht