Open-Air-Konzert auf der Burg Herstelle

Einen Johnny-Cash-Tribute-Abend bietet der Kunst- und Kulturverein Burg Herstelle e.V. am Samstag, 23. Juli, an. Das Open-Air-Konzert mit „Christian Bergmann und die Nordhessen drei“ beginnt um etwa 19.30 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr.

„Christian Bergmann und die Nordhessen drei“ sorgen für Atmosphäre à la Man in Black

Die Johnny-Cash-Tribute-Band von und mit Christian Bergmann spielt am Samstag, 23. Juli, auf der Burg Herstelle.

Gespielt wird direkt auf der Freitreppe der Burg mit der imposanten Burgkulisse im Hintergrund.

„Christian Bergmann und die Nordhessen drei“ sorgen zwei Stunden lang für Atmosphäre à la Man in Black.

Dass sie dabei jedoch keine schlichte Kopie des Künstlers verkörpern wollen, sondern ihren ganz eigenen Charme und ihre eigene Persönlichkeit auf der Bühne leben,

zeigen die Musiker aus Nordhessen regelmäßig auf Veranstaltungen weit über die Grenzen der Region hinaus.

Ein Getränke- und Food-Truck (Getränkehandel Groppe, Beverungen / Paulis kleine Mahlzeit, Beverungen) bieten reichlich Gelegenheit, sich mit flüssiger und fester Nahrung zu versorgen.

Karten in Beverungen erhältlich

Karten zum Preis von 20 Euro sind erhältlich im Bioladen Ringelblume und bei City Kauf in Beverungen sowie auf der Burg Herstelle per Email an [email protected]

„Eventuell gibt es noch Restkarten an der Abendkasse, aber die Anzahl der Eintrittskarten ist begrenzt“, so die Veranstalter.