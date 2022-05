ÖPNV im Kreis Höxter muss effizient und bezahlbar sein

„Ich bin für den Lückenschluss B64/B83“, sagte Matthias Goeken (CDU). Der Abgeordnete hofft, „dass wir im Laufe dieses Jahres den Planfeststellungsbeschluss bekommen“. Dann könne noch geklagt werden. „Ich wünsche mir, dass wir nicht auf der Streichliste stehen, sondern dass der Bundesverkehrswegeplan so umgesetzt wird wie er jetzt vorliegt und dann ab Herbst mit der Ausführungsplanung begonnen werden kann, damit wir die Zeit des Klageweges dann nutzen, um schonmal anzufangen.“ Der Lückenschluss sei das wichtigste Vorhaben. Viele andere Straßen müssten aber auch ausgebaut werden. Eine Herzensangelegenheit sei ihm der „2 plus 1“-Ausbau der Ostwestfalenstraße. „Wir sind auch landwirtschaftlich unterwegs und müssen dafür sorgen, dass wir begleitende Wege haben, wenn ‚2 plus 1‘ ausgebaut wird.“ Und: „Wenn wir die Straßen ausbauen, dürfen wir die Radwege nicht vergessen.“

