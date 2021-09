Ordensschwester lacht und singt gerne

In der Gemeinschaft der Salvatorianerinnen im Therese-von-Wüllenweber-Haus an der Landfurt in Warburg feiert an diesem Samstag Schwester Edelburg Hafner ihren 100. Geburtstag.

Die Ordensschwester wurde am 4. September 1921 in Roggenzell im Landkreis Wangen (Baden-Württemberg) geboren.

In die Gemeinschaft der Salvatorianerinnen ist sie am 27. September 1938 in Berlin-Waidmannslust eingetreten. Als 17-Jährige hatte sie sich zuvor bei der Hopfenernte Geld verdient, um eine Fahrkarte zweiter Klasse nach Berlin kaufen zu können, da zu dem Zeitpunkt viele Soldaten in den Zügen waren und sie sich eine ruhige Fahrt wünschte.

Leiterin einer Kommunität

Sie machte nach ihrer Einführung in die Ordensgemeinschaft und Ablegung der ersten Gelübde eine Ausbildung zur Erzieherin und arbeitet in diesem Beruf in Berlin und Berzdorf.

1966 begann Schwester Edelburg ein Studium zur Haupt- und Grundschullehrerin und war bis 1983 im Schuldienst tätig.

Mehrfach war sie Leiterin einer Kommunität, zum Beispiel in Berzdorf, Berlin-Waidmannslust und Nüdlingen. Im Juni 2007 übersiedelte sie 86-jährig von Nüdlingen nach Warburg lebt seitdem in der Gemeinschaft im Therese-von-Wüllenweber-Haus.

Jubilarin singt gerne

Bis zum Alter von 90 Jahren versorgte Schwester Edelburg die Sakristei im Warburger Seniorenzen­trum St. Johannes und half im Haushalt.

„Ihre körperlichen Kräfte lassen zwar nach, aber Edelburg lacht und singt gerne und kann sich über kleine Dinge freuen“, berichtet ihre Mitschwester Birgit Kaltmeier.

Mit Hilfe des Ambulanten Dienstes des Sankt Johannes unterstützen die Mitschwestern Schwester Edelburg in den alltäglichen Dingen. Sie möchten sie nicht in ihrer Gemeinschaft missen.