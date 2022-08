Seit 25 Jahren spielt Markus Knoblauch die Orgel in der St.-Blasius-Kirche in Körbecke. Pfarrer Werner Lütkefend hat dem Organist jetzt für sein Engagement gedankt.

Markus Knoblauch (2. von links) spielt seit 25 Jahren die Orgel in der Körbecker Kirche. Zu diesem Jubiläum haben ihm gratuliert (von links): Pfarrer Werner Lütkefend, Kirchenvorstandsvorsitzender Bernhard Redeker und, Pfarrgemeinderatsvorsitzende Sandra Dierkes.

Im Anschluss an ein Hochamt beglückwünschten Pfarrer Werner Lütkefend, Bernhard Redeker als geschäftsführender Kirchenvorsitzender und Sandra Dierkes als Pfarrgemeinderatsvorsitzende im Beisein der Kirchenbesucher Markus Knoblauch zum Jubiläum.

Liedauswahl mit Fingerspitzengefühl

Bernhard Redeker lobte die Zuverlässigkeit und das Engagement von Markus Knoblauch und überreichte ihm ein Präsent. Pfarrer Lütkefend bedankte sich für die angenehme und unkomplizierte Zusammenarbeit: „Markus, ich spüre immer wieder, mit wie viel Mühe und Fingerspitzengefühl du die Liedauswahl zum jeweiligen Anlass vornimmst. Wenn du an der Orgel spielst, spürt jeder: Hier ist jemand mit Begeisterung und Freude dabei. Für deinen Einsatz danken dir die Menschen in unserer Pfarrgemeinde Körbecke.“ Im Namen des ganzen Pastoralteams sprach Lütkefend dem Knoblauch seinen Dank aus. Er sagte an Markus Knoblauch gerichtet: „Es macht Freude, mit dir zusammenzuarbeiten.“

Der Lütgenederer Markus Knoblauch spielt bereits seit seinem 13. Lebensjahr an der Orgel seines Heimatdorfes Rösebeck. Für seine Ehefrau Heike, die berufsbedingt nicht an der Feier teilnehmen konnte, erhielt der Jubilar einen Blumenstrauß.