Kampagne zur Organspende: Zahlen benötigen Gesichter

„Lotto brauch' ich nicht mehr spielen. Ich hatte so viel Glück in meinem Leben.“ Wenn Milena Karlheim (41) dieses Resümee zieht, dann hat sie keine oberflächlichen Annehmlichkeiten im Kopf. Das Glück, das sie meint, ist das Leben selbst. Dieses verdankt sie der Organspende. Ohne das Herz einer unbekannten Spenderin und die Niere ihrer Mutter würde die 41-Jährige nicht mehr leben.

Aus tiefer Dankbarkeit für die „geschenkten Jahre“ macht die Lütmarserin ihre Geschichte in einem Internet-Blog öffentlich und hat bei Facebook und Instagram die Kampagne „Zahlen benötigen Gesichter“ an den Start gebracht.

Hinter dieser Losung steckt eine Erkenntnis: Menschen transportieren eine Botschaft wirkungsvoller als nüchterne Zahlen. Letztere sind im Fall der Organspende weiter besorgniserregend rückläufig. Deshalb beschloss Milena Karlheim, zum bundesweiten „Tag der Organspende“ an diesem Samstag nicht nur ihr eigenes Gesicht zu zeigen, sondern auch die Gesichter weiterer Menschen, die dank eines Spenderorgans kostbare Lebenszeit geschenkt bekamen. So lächeln in einer Serie von Postings auf ihrer Facebook- und Instagramseite „millieonlife“ immer je vier Menschen in die Kamera. Unisono sagen sie den Spendern und ihren Angehörigen: „Deine Entscheidung hat mein Leben gerettet. Danke.“

Lebensfreude kommt aus tiefster Seele

Für diese Portrait-Collagen, die zu Herzen gehen, hat Ideengeberin Milena Karlheim in Zusammenarbeit mit dem Verein „Junge Helden“ schon viele, zum großen Teil junge Menschen gewinnen können. Ihre Lebensfreude kommt aus tiefster Seele und kann Menschen vielleicht dazu bewegen, sich zur Organspende bereitzuerklären.

Lebensfreude pur: Milena Karlheim genießt dankbar jeden Tag. Foto: privat

Diese große Hoffnung teilt Milena Karlheim mit all jenen, die sie für ihre Kampagne gewinnen konnte. „Die Zahlen sind rückläufig. Die Widerspruchslösung ist nicht durchgekommen. Das bedauere ich sehr. Diese Regelung hätte den Effekt gehabt, dass die Menschen sich bewusst mit dem Thema auseinandersetzen und eine Entscheidung treffen“, sagt die 41-Jährige. Diese Entscheidung – für oder gegen eine Organspende – entlaste schlussendlich auch Angehörige, die im Ernstfall wissen, woran sie sind.

Wechselbad der Gefühle

An die Angehörigen der Spenderin hat Milena Karlheim gedacht, als sie im September 2011 im Krankenhaus in Heidelberg die erlösende Nachricht erhielt, dass ein Herz für sie eingetroffen sei. „Es ist ein Wechselbad der Gefühle. Einerseits ist man erleichtert, andererseits hat man der Spenderfamilie gegenüber ein schlechtes Gewissen. Die Angehörigen trauern und ich freue mich.“

Milena Karlheim war damals 31. Sie hatte drei Monate gewartet und hätte, so die Ärzte, ohne das Spenderherz das folgende Weihnachtsfest womöglich nicht erlebt. Ihr Schicksal teilte die junge Frau mit ihrem Vater Reinhard Karlheim. Beide litten an einer unheilbaren Erweiterung des Herzmuskels. Milena war noch ein Kind, als ihr Papa immer schwächer wurde und 1992 schließlich dank einer Herztransplantation ein neues Leben beginnen konnte. „Deshalb hatte ich auch keine Angst“, sagt die Tochter im Rückblick auf ihre eigene OP.

Vor diesem zweiten Geburtstag lagen Jahre des Leidens. Schon 2008 hatte sie während einer Party in Corvey einen Herzstillstand erlitten. Einem Ehepaar, das sofort Wiederbelebungsversuche unternahm, und später auch den Ärzten verdankt sie ihr Überleben. Die Nahtoderfahrung von damals hat Milenas Grundhaltung geprägt, im Hier und Jetzt zu leben und nicht auf Jahre im Voraus zu planen.

Herzleistung ließ zunehmend nach

Denn es kommt sowieso immer anders. Damals auch. Die Herzleistung der jungen Frau ließ zunehmend nach. Sie war Verwaltungsfachangestellte in der Personalabteilung des Krankenhauses und später im Sekretariat der Anästhesie und erinnert sich noch heute daran, wie sie sich Anfang 2011 mit ihrem schwachen Herzen nur noch mühevoll zur Arbeit schleppen konnte. Wegen der Nähe zu ihrem damaligen Freund entschied sie sich, als es dann ernst wurde, für eine Klinik in Heidelberg. Ende Juni 2011 bezog sie ihr Zimmer. „Ich war froh, ins Krankenhaus zu kommen. Die Angst, nachts zuhause zu ersticken oder wieder einen Herzstillstand zu erleiden, war zu groß.“

Im September 2011 hat Milena Karlheim in Heidelberg ihr neues Herz bekommen. Kurz nach dem Eingriff besuchten Edith und Reinhard Karlheim ihre Tochter. Foto: privat

Bei Eurotransplant stand sie angesichts ihrer Werte auf der Hochdringlichkeitsstufe. Sie hing an Maschinen, für kürzeste Wege saß sie im Rollstuhl und schaffte es kaum, die Zähne zu putzen. Bei zwölf Prozent Herzleistung fehlt selbst dazu die Kraft. Der nach dem Herzstillstand 2008 implantierte Defibrilator sprang an, als es in einer Nacht zu einem erneuten Kammerflimmern kam.

Die Transplantation war zum Glück erfolgreich. Trotzdem zogen sofort wieder dunkle Wolken auf. Das befreiende Gefühl, endlich wieder richtig atmen zu können, blieb Milena Karlheim aufgrund eines akuten Nierenversagens während der OP versagt. Der Körper lagerte Wasser ein. Also ging es an die Dialyse.

Drei Jahre gemeinsam zur Dialyse

Diese benötigte ihr Vater zwischenzeitlich auch. Die Immunsuppressiva, die Patienten nach einer Transplantation zur Vermeidung einer Abstoßung des neuen Organs einnehmen müssen, schädigen die Nieren. „Drei Jahre lang wurden mein Vater und ich dreimal pro Woche zusammen zur Dialyse gefahren.“ Die beiden teilten ihr Schicksal. „Ich habe immer zu meinem Vater aufgeschaut.“ Seit seinem Tod im Dezember 2017 fehlt er ihr sehr. Gleichzeitig ist ihr die immerwährende Verbundenheit mit ihm eine Kraftquelle. Kraft und Zuversicht benötigt sie sehr angesichts ihrer nach wie vor angespannten gesundheitlichen Situation.

Mutter spendet Niere

Zurück zur Zeit der Dialyse: Diese endete, als sich die Niere ihrer Mutter als geeignetes Spenderorgan erwies. Das war 2014. Edith Karlheim zögerte nicht. Die Ärzte hätten ihre Niere auf 40 geschätzt und nicht auf 60. Hervorragende Voraussetzungen also. Zuerst lief auch alles glatt. Dann aber stellten sich Abstoßungserscheinungen ein. „Ich hatte Angst, dass alles umsonst war.“ Bis hin zu einer Biopsie der Niere, die starke Blutungen auslöste, musste Milena schmerzhafte Behandlungen über sich ergehen lassen und wieder bangen.

Seit 2016 ging es dann bergauf. Der nächste Rückschlag ließ aber nicht lange auf sich warten: Jetzt machte die Leber Probleme. Ihrem Gesundheitszustand stellt die 41-Jährige mit dem ihr eigenen Humor ein Schulzeugnis aus: „Herz zwei plus, Niere drei minus, Leber stört den Unterricht. “

Kampagne läuft weiter

Von dem „Störer“ lässt Milena Karlheim sich aber ebensowenig entmutigen wie von dem Gefühl, lieber arbeiten zu gehen anstatt schon so jung verrentet zu sein. Die 41-Jährige lebt ein erfülltes Leben. Ihre Dankbarkeit ist Motor für die Kampagne, der sie Herzblut widmet und von der sie überzeugt ist. Denn „Zahlen benötigen Gesichter“. Die Aktion läuft über den Tag der Organspende hinaus weiter. Transplanierte und Wartende können sich bei Milena Karlheim melden, wenn sie Gesicht zeigen wollen.