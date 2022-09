Ossendorfer Archiv hat einen neuen Platz

Das Ossendorfer Ortsarchiv ist nicht nur eines der vollständigsten und am besten geführten im Warburger Stadtgebiet, es hat auch einen neuen Standort. Die Materialien sind in die neuen Archivräume im Pfarrhaus gebracht worden, nachdem die alten Räume in der Grundschule für die Betreuung der Schüler benötigt wurden.

In den renovierten und mit Schränken, Schreibtisch und Computer ausgestatteten Räumen direkt neben der Bücherei im ersten Stock finden sich nun unter anderem die Bände der Dorfchronik ab 1801 in über 50 Sammelbänden, das Fotoarchiv, historische Land- und Flurkarten, Videofilme, Dias und Postkarten, die Schautafeln der Dorfausstellung von 1997, die Exponate der Ausstellung „Schlacht am Heinberg“ aus dem Jahr 2010, Fach- und Sachbücher sowie Gemälde des Ossendorfer Heimatmalers Prof. August Alexander Wendehals und Grabungsfunde vom Schlachtfeld 1760 am Heinberg.