Endlich wieder Osterfeuer: Nach zweijähriger Zwangspause bedingt durch die Corona-Pandemie haben am Osterwochenende wieder zahlreiche Osterfeuer in der Warburger Börde gebrannt.

Zahlreiche Osterfeuer - wie hier in Lütgeneder - sind am Wochenende entzündet worden.

Am Karsamstag oder am Ostersonntag wurden die Brauchtumsfeuer in den Ortschaften entzündet.