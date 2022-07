Ovenhausen feiert seine Königin

Höxter-Ovenhausen

Ovenhausens erste Schützenkönigin Nadine Husemann (22) hat die Herzen der Menschen beim Traditionsfest im Sturm erobert. In einem Traumkleid, das in der Sommersonne glitzerte, zog sie beim glanzvollen Festumzug am Sonntag bewundernde Blicke auf sich. Zusammen mit Prinzregent Maximilian Knickelmann und dem charmanten Hofstaat war die Königin umjubelter Mittelpunkt.

Von Sabine Robrecht