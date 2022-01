Pandemie beeinflusst Fahrgastzahlen negativ

Der Fahrbetrieb musste kurz nach dem Pandemiebeginn in 2020 zeitweise ganz eingestellt werden. Später wurde der Fahrbetrieb zu 50 Prozent fortgeführt. In Folge der weiteren Pandemiewellen mussten die Fahrten des Bürgerbusses – zum Leidwesen der meist älteren Fahrgäste – erneut eingeschränkt werden.

Das machte sich auch bei den Fahrgastzahlen deutlich bemerkbar. So wurden in 2020 mehr als 8000 Fahrgäste weniger auf der Innenstadtlinie befördert als noch im Jahr 2019.

Auch „Personal“-Schwierigkeiten hatte der Bürgerbusverein zu bewältigen, da die meist älteren Fahrerinnen und Fahrer wegen der Pandemie teilweise pausierten. Nachdem die erforderlichen coronagerechten Sicherheitssysteme im Bürgerbus installiert waren, wurde der Fahrbetrieb wieder ganztägig aufgenommen. So konnte vor kurzem mit Gerda Domke der 200.000 Fahrgast am ZOB in Warburg begrüßt werden.

Seit dem Beginn der Bürgerbuslinie in 2008 wurden rund eine halbe Million Kilometer von den Fahrern unter die Räder genommen. Zurzeit sind 28 Fahrerinnen und Fahrer für den Bürgerbusverein aktiv. Es werden noch weitere Personen ab 18 Jahren als ehrenamtliche Fahrer gesucht. Interessenten können sich bei Viktor Faupel, Telefon 05641/ 2948, oder auch bei den jeweiligen Fahrzeugführern melden. Einige Fahrer haben sich kürzlich aus dem aktiven Fahrdienst verabschiedet.