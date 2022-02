Die Coronapandemie hat das nächste Todesopfer gefordert. Eine 74-jährige Person aus Höxter, die positiv getestet war, ist verstorben. Das hat die Kreisverwaltung am Sonntagmorgen mitgeteilt.

Die Zahl der Bürgertestungen im Kreis Höxter ist weiter hoch. Allein in Warburg (wie hier auf dem Schützenplatz) wurden am Samstag 1131 Tests abgenommen und dabei 30 Infizierte entdeckt.

Damit steigt die Zahl der Coronatoten zwischen Weser, Diemel und Egge auf 177 seit Beginn der Pandemie im März 2020.

Am Sonntag gelten 2557 Personen im Kreis Höxter als aktiv infiziert. Das sind 122 weniger als noch am Samstag. Der Inzidenzwert, also die Zahl der aktiv Infizierten pro 100.000 Einwohner, liegt bei 1411 und damit leicht über dem Samstagswert von 1380 und dem Freitagswert von 1390.

Mehr als jeder zehnte Einwohner des Kreises Höxter hat sich im Laufe der Pandemie bereits mit dem Coronavirus infiziert. 15.221 bestätigte Fälle gab es in den vergangen knapp zwei Jahren insgesamt.

Den höchsten Stadtinzidenzwert weist am Sonntag Brakel auf (2220), am besten liegt Beverungen (628). Die meisten aktiv Infizierten gibt es in Warburg (395).

In ganz Deutschland ist der Inzidenzwert unterdessen gefallen.

Städte im Überblick

Bad Driburg: 355 (-36) aktiv Infizierte, 20 Neuinfektionen, Inzidenz 1069.

Beverungen: 114 (-4) aktiv Infizierte, 11 Neuinfektionen, Inzidenz 628.

Borgentreich: 101 (-1) aktiv Infizierte, 9 Neuinfektionen, 682.

Brakel: 538 (-22) aktiv Infizierte, 45 Neuinfektionen, Inzidenz 2220.

Höxter: 332 (-15 aktiv Infizierte, 32 Neuinfektionen, Inzidenz 751.

Marienmünster: 60 (-1) aktiv Infizierte, 3 Neuinfektionen, Inzidenz 755.

Nieheim: 109 (-4) aktiv Infizierte, 7 Neuinfektionen, Inzidenz 1228.

Steinheim: 298 (-4) aktiv Infizierte, 30 Neuinfektionen, Inzidenz 1514.

Warburg: 395 (-33) aktiv Infizierte, 7 Neuinfektionen, Inzidenz 1095.

Willebadessen: 255 (-2) aktiv Infizierte, 21 Neuinfektionen, Inzidenz 2024.