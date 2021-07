Pastoralverbund Warburg setzt auf das Ehrenamt

Der 6. und 7. November wird für den katholischen Pastoralverbund Warburg ein besonderes Wochenende. Dann werden die Pfarrgemeinderäte und Kirchenvorstände in den 15 Gemeinden gewählt. Insgesamt 140 Personen sind das.

Doch der Kirche geht es derzeit kaum besser als Vereinen und Verbänden im Warburger Land. Ehrenamtler sind längst nicht mehr so leicht zu finden. Darum haben Pfarrer Gerhard Pieper, Petra Hoppe (Pfarrgemeinderat Scherfede) sowie Klaus Stalze (Kirchenvorstand Warburg) im Vorfeld der Wahlen im Herbst noch einmal für diese Ämter geworben. Und sie haben berichtet, was in den Ämtern eigentlich zu tun ist.