"Peter und der Wolf" aus der Konserve

Willebadessen-Peckelsheim

In den Genuss des Musikmärchens „Peter und der Wolf“, inszeniert von der Nordwestdeutschen Philharmonie (NWD), sind die Jahrgangsstufe 4 der Sankt-Nikolaus-Grundschule Peckelsheim gekommen. Allerdings auch in diesem Jahr nur per Videovorführung.

Von Verena Schäfers-Michels