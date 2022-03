Photovoltaik in Nieheim: Grüne kritisieren Ausschuss-Entscheidung scharf

Eine Freiflächen-Photovoltaik-Anlage wie diese soll an der Bahnstrecke bei Oeynhausen entstehen.

"Spätestens nach der Unwetterkatastrophe im Juli haben sich alle demokratischen Parteien im Vorlauf der Bundestagswahl als „Klimapartei“ positioniert", heißt es in einer Mitteilung der Grünen von Freitag.

Bei der Umsetzung vor Ort sehe das allerdings anders aus. "Für ein konkretes Projekt in Nieheim sollte der Ausschuss für Umwelt, Planen, Bauen und Nachhaltigkeit abwägen ob eine Photovoltaikanlage das Landschaftsbild so sehr stört, dass der Klimaschutz nachrangig ist. Bei der besagten Fläche handelt es sich um Ackerflächen und nicht etwa bedeutende Naturschutzflächen", heißt es in der Mitteilung weiter.

Auswirkungen aufs Landschaftsbild

Unbestritten habe jede Form der Energieerzeugung auch Auswirkungen auf das Landschaftsbild; der Klimawandel und seine Auswirkungen seien aber sehr viel gravierender, wie Hitzewellen, Baumsterben und Unwetterkatastrophen bewiesen.

Bei dem Nieheimer Projekt seien die ursprünglichen Planungen gemeinsam mit Anwohnern, Naturschützern und Behörden so weit abgeändert, dass ein "vertretbarer Kompromis" gefunden worden sei. Auf gut 16 ha Gesamtfläche soll nicht die gesamte Fläche mit Modulen zugepflastert werden, sondern nur etwa ein Drittel mit PV-Modulen überbaut werden. Die Anlage komme nahezu ohne Bodenversiegelung aus. "Mit vielen neu angepflanzten Hecken soll aus einer intensiv genutzten Ackerfläche eine Extensivfläche mit unbestritten hohem ökologischem Mehrwert werden", loben die Grünen die Pläne der Investoren und halten es für folgerichtig, dass der Naturschutzbeirat mehrheitlich für das Projekt stimmte.

Energiewende blockiert

"Der Umweltausschuss des Kreises hat nun alle diese Entwicklungen und Fortschritte mit einem Federstrich zunichte gemacht", moniert die Partei. Die Grünen im Kreistag Höxter werfen den Ausschussmitgliedern vor, die kommunale Planungshoheit auszuhebeln und die Energiewende zu blockieren.

„Das Argument, wertvolle Ackerflächen gingen durch die Energieerzeugung verloren, ist eines der Scheinargumente,“ sagt Josef Schlüter, Sprecher des Kreisverbandes der Grünen und Mitglied im Umweltausschuss. „Bei der wesentlich ineffizienteren Biogaserzeugung hat man offensichtlich weniger Bauchschmerzen, obwohl hier viel mehr Ackerflächen der Nahrungsmittelerzeugung entzogen werden.“

Photovoltaik-Anlagen seien anders als die Maisproduktion für Biogasanlagen nicht auf beste Böden angewiesen: die Sonne scheine auch auf ertragsarme Flächen. Durch den Verzicht auf Ackerbau auf der Nieheimer Fläche steigt der ökologische Wert und das Erosionsrisiko gehe gegen Null.