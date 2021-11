Pia Heise erobert die Schützenwelt

St.-Sturmius-Bruderschaft in Muddenhagen begrüßt die erste Frau in ihren Reihen

Borgentreich

Pia Heise ist die erste Frau in der Schützenbruderschaft Borgentreich-Muddenhagen. Die St.-Sturmius-Schützen haben die 20-Jährige, die in Bühne aufgewachsen ist, offen in ihren Reihen begrüßt.

Von Silvia Schonheim