Karneval in Peckelsheim: 2023 soll es wieder einen Rosenmontagsumzug geben

Die Regenten der letzten Session sind bedingt durch die Corona-Pandemie auch die Regenten der neuen Session. „Nachdem 2022 der Karneval erneut ausfallen musste, bleiben die Prinzenpaare und Hofnarren im Amt und können hoffentlich 2023 endlich richtig Karneval feiern“, sagte Wolfgang Janzen.

Der Sitzungspräsident leitete die Versammlung am vergangenen Samstag, da Präsident Uwe Jonietz und Vorsitzender Mario Schulte krankheitsbedingt ausfielen. Für Wolfgang Janzen keine neue Aufgabe. Als ehemaliger Vorsitzender des „Pickel-Jauh“ hat er über viele Jahre Erfahrung.

Das Prinzenpaar bilden Prinz Sven I. (Krain) und Prinzessin Maja I. (Rodenberg), als Kinderprinzenpaar regieren Ben I. (Sake) und Prinzessin Mia I. (Jonietz). Begleitet werden sie von den Hofnarren Sebastian I. (Genau) und Manuel I. (Gockeln) sowie den Kinderhofnarren Amelie I. (Gehle) und Maximilian I. (Dietz).

Karnevalisten wählen neues Motto

Das Motto der neuen Session lautet: „Trotz Kosten der Energiewende, feiern wir bis zum bitteren Ende!“. Die Mitglieder waren im Vorfeld und im Laufe des Abends aufgerufen worden, Vorschläge für das Motto der neuen Session einzureichen. Am Ende setzte sich der Motto-Vorschlag von Jürgen Bohnenkamp durch. Er erhielt zwei Eintrittskarten für den Peckelsheimer Büttenabend.

„ Fasst euch ein Herz und unterstützt den Karnevalsverein nach Kräften, bringt Verwandtschaft und Freunde mit und feiert mit. “ Wolfgang Janzen

Mit Blick auf die Veranstaltungen der neuen Session richtete Sitzungspräsident Wolfgang Janzen einen dringenden Appell an die Mitglieder und Peckelsheimer Karnevalisten: „Ich weiß, dass die Skepsis immer noch sehr groß ist, wenn es darum geht, große Veranstaltungen zu besuchen. Daher bitte ich euch: Fasst euch ein Herz und unterstützt den Karnevalsverein nach Kräften, bringt Verwandtschaft und Freunde mit und feiert mit. Karneval macht nur Spaß, wenn alle feiern können. Nur so ist es möglich, dass wir in Peckelsheim noch lange Karnevalsveranstaltungen erleben können.“

Karnevalstermine in 2023

Die geplanten Termine der neuen Session sind nächstes Jahr wieder der Büttenabend am Samstag, 11. Februar, der Rathaussturm auf Weiberkarneval, 16. Februar, sowie als Endpunkt des närrischen Frohsinns der Rosenmontagsumzug am 20. Februar.

„Pickel-Jauh“ blickt auf das Jahr zurück

Der Karnevalsverein „Pickel-Jauh“ hatte in diesem Jahr coronabedingt die zweite Session ohne die richtigen Höhepunkte zurückschauen müssen. Dennoch hatte es zumindest als Alternativprogramm wieder ein Motivationspaket zu Rosenmontag gegeben - mit einem digitalen Büttenabend. Im Sommer konnte außerdem mit der DLRG eine Beachparty gefeiert werden. Für „33 Jahre Pickel-Jauh“ wurde im Herbst die „Kölsche Nacht“ organisiert und die Band „Cat Ballou“ stand live auf der Bühne.