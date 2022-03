Pinocchio erobert Warburger "Stern"

Ein volles Haus erlebte am Sonntagvormittag die Vernissage „Pinocchio in Warburg – Der Illustrator Alfons Holtgreve“ im Gottfried-Beyer-Saal. Bis zum 1. Mai sind dort 40 Illustrationen zu den Abenteuern der 1881 vom italienischen Autor Carlo Collodi erfundenen Holzpuppe zu sehen.

Die Ausstellung "Pinocchio in Warburg" ist am Sonntagvormittag vor großer Kulisse eröffnet worden. Darüber freuten sich Museumsleiter Dr. Alexander Schwerdtfeger-Klaus, Mechthild Cramma (Museumsverein) und Illustrator Alfons Holtgreve mit dem Warburger Pinocchio.

Zusätzlich ausgestellt sind zahlreiche Scherenschnitte und andere Arbeiten, die den Werdegang des bekannten Warburger Künstlers aus der Altstadt reflektieren. Vom Entré des Museums bis in den Vorraum zum Gottfried-Beyer-Saal kann sich der Besucher von Treppenstufe zu Treppenstufe mit den farbenfrohen, außergewöhnlichen Werken der vergangenen Jahrzehnte vertraut machen.

Sie bilden die Vorgeschichte zu dem Pinocchio, der das gesammelte Wissen und die Techniken Holtgreves vereint. Jedes Bild symbolisiert eine Geschichte der abenteuerlustigen Holzpuppe, die so gern ein echter Junge wäre. Auch die Sorgen seines Schöpfers und Vaters Geppetto werden dargestellt.

Titelmelodie zum Auftakt

Einen Hauch Nostalgie ließen Gitarrist Peter Ernst und Pianist Andreas Schub aufleben, als sie zum Auftakt der Veranstaltung, die Titelmelodie der Zeichentrickserie Pinocchio von 1976 neu interpretierten. Mechthild Cramme vom Museumsverein freute sich über diese tolle Einstimmung und die vielen Besucher, nachdem die Corona-Pandemie sie so lange in der Museumsarbeit behindert haben. Auch am Sonntagvormittag hatte Sicherheit obere Priorität. Abgesehen von den Referierenden, wurde ununterbrochen Maske getragen und regelmäßig gelüftet.

"Kultur wird angegriffen"

Mechthild Cramme erinnerte aber auch an die furchtbare Lage in der Ukraine. „Menschen verlieren ihr Leben. Und auch die Kultur wird angegriffen. Museen und Kirchen sind in Gefahr.“ Die Menschen hier könnten zurzeit in diesem Bereich nicht helfen. „Aber wir wollen Solidarität bekennen mit allen Kulturschaffenden“, bekräftigte sie. Ebenso sieht es Museumsleiter Dr. Alexander Schwerdtfeger-Klaus, der hofft, dass der „Irrsinn bald ein Ende“ habe.

Pianist Andreas Schub und Peter Ernst untermalten die Veranstaltung musikalisch mit italienischen Stücken. Freund und Grafiker Martin Glomm zeigte an dem Motiv des Pinocchios im Fenster die herausragende Scherenschnitt-Technik von Alfons Holtgreve. Foto: Verena Schäfers-Michels

Der Beruf des Illustrators, den Alfons Holtgreve ausübe, habe einen besonderen Stellenwert. Er sei sowohl Handwerker, Freischaffender, als auch Kreativer und Künstler. „Er arbeitet nicht für sich selbst“, sagte Martin Glomm, Freund des Warburger Künstlers und selber von Beruf Grafiker. „Seine Arbeiten sind verbunden mit Publikationen.“ So könnten die Illustrationen ein Buch bebildern oder dienten als eine Verpackung für ein Produkt – wie beispielsweise für die Computer von Siemens-Nixdorf. „Verabreden Sie einen Termin mit Alfons Holtgreve und hören Sie sich seine Interpretation von Pinocchio an“, empfahl Martin Glomm.

Stilprägender Künstler

Alfons Holtgreve sei einer der einflussreichsten Illustratoren der 80er und 90er Jahre. Seinen Stil habe es zuvor noch nicht gegeben, was im Land des Holzdruckes schon etwas zu sagen habe. Seine hell-dunkel Kontraste, die sich auch in den schwarz-weißen Pinocchio-Motiven finden, und die zeitgenössische Darstellung machten Holtgreves Werke „stilprägend und beeinflussten viele andere Illustratoren“, sagte Glomm.

Am 3. April führt Alfons Holtgreve während der Veranstaltung „Showtime“ in Museum im „Stern“ in die Kunst des Scherenschnittes ein. Bereits am 27. März liest Schauspielerin Jutta Seifert aus dem Kinderbuchklassiker Pinocchio vor.