Pinocchio kommt in den „Stern“

Im Warburger Museum im „Stern“ wird am Sonntag, 20. März, die neue Ausstellung „Pinocchio in Warburg“ vorgestellt. Gezeigt werden Arbeiten des weithin bekannten Warburger Künstlers Alfons Holtgreve.

Der bekannte Warburger Künstler Alfons Holtgreve zeigt von Sonntag an unter dem Titel „Pinocchio in Warburg“ nicht nur 40 Arbeiten über die Märchenfigur, sondern gibt auch einen Überblick über seine Arbeit als Illustrator.

Der Altstädter wurde 1955 als jüngster Sohn des Malers Heinrich Holtgreve und seiner Frau Maria in Warburg geboren. Nach seinem Abitur studierte er von 1975 bis 1977 Kunstwissenschaft an der Ruhr-Universität in Bochum und ging dann bis 1982 zum Studium der visuellen Kommunikation und Graphik/Design an die Universität in Kassel.