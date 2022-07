„Planungen für Würgassen endlich einstellen“

Das von den Landesregierungen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen in Auftrag gegebene Logistik-Gutachten des TÜV Nord unterstreiche damit, was fast alle Menschen in der Region von Anfang an gesagt hätten: „Würgassen kann und darf nicht zur Atommülldrehscheibe Deutschlands werden.“ Damit einhergehende Hochwassergefahren, unzureichende verkehrliche Anbindung, Unfallgefahren und eine mögliche permanente Strahlenexposition der Bevölkerung durch tägliche Atommülltransporte seien gegen die existenziellen Interessen der Menschen in dieser Region gerichtet, so Gerd Henke.

Deshalb kann es aus seiner Sicht für das grün geführte Bundesumweltministerium jetzt nur eine Schlussfolgerung geben: „Es muss die BGZ, die bundeseigene Gesellschaft für Zwischenlagerung anweisen, die Planungen für Würgassen als Zwischenlager und Logistikzentrum für das Endlager Schacht Konrad umgehend einzustellen.“

Gerd Henke ist stellvertretender Gemeindebürgermeister von Lauenförde. Foto: WB-Archiv

Dass dies kein reines Wunschdenken sei, beruhe auch auf dem Besuch der beiden Staatsekretäre Chris Kühn und Stefan Tidow im Mai in Beverungen und Lauenförde. Dabei hatte die Ministeriumsspitze zugesichert, dass das TÜV-Gutachten mit in die endgültige Entscheidungsfindung zu Würgassen einbezogen werden solle. „Kühn und Tidow hatten sich dabei selbst ein Bild von den Unzulänglichkeiten Würgassens als Standort für ein Atommülllager machen können. Die BGZ-Pläne sehen vor, hier einen gigantischen Umschlagplatz für Atommüll einzurichten, über den Jahrzehnte hinweg bis zu 600.000 Kubikmeter radioaktives Material hin und her bewegt werden sollen“, erklärt Gerd Henke.

Bundesregierung muss Schlusspunkt setzen

In Lauenförde und der Samtgemeinde Boffzen gehe man jetzt davon aus, dass die Bundesregierung nun bald einen endgültigen Schlusspunkt hinter die Planungen der BGZ setze. Denn auch alle Abgeordneten der Ampel-Koalition hätten sich bei ihren Auftritten vor Ort immer kritisch mit den BGZ-Plänen auseinandergesetzt. Hervorzuheben seien hier auch die Auftritte des ehemaligen Bundesumweltministers Jürgen Trittin in Würgassen sowie des neuen Landesumweltministers von Nordrhein-Westfalen Oliver Krischer vor einem Jahr in Höxter.

Henke abschließend: „Wie auch unsere Kolleginnen und Kollegen in den Landkreisen Höxter, Northeim und Kassel sind auch wir im Landkreis Holzminden zuversichtlich, dass die nunmehr grün geführten Umweltministerien in Berlin und Düsseldorf dem teuren Atommüll-Spuk im Dreiländereck endlich ein Ende setzen. Alles andere wäre ein nicht wiedergutzumachender Vertrauensbruch.“