Plattform OWL-live stößt im Kreis Höxter auf Skepsis

Macher aus Bielefeld beantragen Zuschuss in Höhe von 30.000 Euro

Das Portal und eine Veranstaltungs-App für ganz Ostwestfalen-Lippe werden bereits seit 2018 bei der OWL GmbH in Bielefeld entwickelt. Weil eine Förderung aus europäischen Geldern Ende des Jahres ausläuft, soll der Kreis Höxter einen Zuschuss in Höhe von 30.000 Euro leisten, ebenso alle anderen an der OWL GmbH beteiligten Städte und Kreise.