Polizei schlägt Alarm: immer mehr Unfälle und Verletzte im Kreis Höxter

Einen besorgniserregenden Anstieg der Unfallzahlen im laufenden Kalenderjahr stellt die Polizei im Kreis Höxter fest. So kommt es auf den Straßen nicht nur generell zu einer Häufung von Verkehrsunfällen, auch in ihrer Schwere zeichnet sich ein alarmierendes Bild ab.

Stand August 2022 sind allein die Verkehrsunfälle mit Verletzten nach Angaben der Polizei um knapp 25 Prozent zum Vorjahr gestiegen. „Die Zahl der dabei verletzten Personen stieg sogar um 33 Prozent. Bei gleichbleibenden Zahlen laufen wir auf einen Höchststand der letzten zehn Jahre zu“, so Markus Tewes, Leiter der Direktion Verkehr.

Die Beschäftigten der Kreispolizeibehörde Höxter versuchen nach eigenen Angaben bereits, durch intensive Maßnahmen diesen Trend zu stoppen. Unter anderem werden täglich Geschwindigkeitsmessungen im gesamten Kreisgebiet durchgeführt. „Unangepasste Geschwindigkeit ist leider immer noch eine der häufigsten Unfallursachen in Nordrhein-Westfalen“, so Tewes.

Hierbei stellen die Beamten regelmäßig erschreckende Raserei fest, wie zum Beispiel am vergangenen Mittwoch: Beamte des Verkehrsdienstes Höxter mussten bei einer gezielten Verkehrsüberwachung auf der B239 im Bereich Steinheim bei zwei Verkehrsteilnehmern deutlich überhöhte Geschwindigkeiten feststellen. Den Fahrern, einem 30-jährigen Höxteraner und einem 42-jährigen Steinheimer, werden Geschwindigkeiten von 163 beziehungsweise 148 Kilometern pro Stunde bei erlaubtem Tempo 100 vorgeworfen. Für diese Verstöße sind Bußgelder in Höhe von mindestens 600 beziehungsweise 480 Euro und Fahrverbote von zwei Monaten beziehungsweise einem Monat vorgesehen. Insgesamt fielen innerhalb einer Stunde fünf Raser auf. Es wurden vier Anzeigen gefertigt, ein weiterer Fahrer wurde vor Ort mit einem Verwarngeld ermahnt.

Insgesamt appelliert die Polizei an alle Verkehrsteilnehmer: „Die Verkehrssicherheit ist eine Aufgabe aller, auch der Verkehrsteilnehmer selbst. Zum Schutz aller können sie sich sicher sein: Wir werden unsere Maßnahmen zur Verkehrsüberwachung verstärkt fortsetzen, um diejenigen, die nicht bereit sind, sich an die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung zu halten, auf ihr Fehlverhalten aufmerksam zu machen.“

Verstärkte Kontrollen

Um diesem Nachdruck zu verleihen, wurden Anfang November an zwei aufeinander folgenden Tagen verstärkte Geschwindigkeitskontrollen der Polizei zusammen mit dem Kreis Höxter durchgeführt. Dabei wurden 131 Tempoverstöße sowie sechs weitere Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Erfreulich sei, dass an dem zweiten Tag kein Verkehrsunfall mit Verletzten durch die Polizei aufgenommen werden musste. „Seien Sie sich bewusst, dass Sie einen großen Einfluss auf die Verkehrssicherheit haben. Halten Sie sich an die Verkehrsvorschriften, seien Sie aufmerksam und rücksichtsvoll. So retten Sie Menschenleben. Denken Sie an Ihre Angehörigen, die zu Hause auf Sie warten“, so Tewes.