Polizei sucht Zeugen in Borgentreich

Alkoholisierter Radfahrer gerät in den Gegenverkehr

Borgentreich

Deutlich unter Alkoholeinfluss hat ein Radfahrer gestanden, der am vergangenen Samstag, 16. Juli, in Borgentreich auf der Emmerkertorstraße in Fahrtrichtung Alte Bundesstraße unterwegs war. Jetzt sucht die Polizei den Fahrer eines schwarzen Opel Zafira als Zeugen.