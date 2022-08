Polizei warnt: Handy lenkt Radfahrer ab

„Jeder sechste Radfahrer telefoniert, schreibt Nachrichten, hört Musik oder navigiert mit seinem Smartphone. Das führt zu erhöhter Ablenkung während der Fahrt. Die Konsequenz sind Unfälle mit schwerverletzten Radfahrenden“, schreibt die Kreispolizei Höxter.

128 Unfälle mit Radfahrern in 2021

Allein im Jahr 2021 seien 128 Verkehrsunfälle mit Radfahrern im Kreis Höxter bei der Polizei bekannt geworden. Vielfach seien dies Alleinunfälle gewesen, an denen also kein anderer Verkehrsteilnehmender beteiligt war. „Dann sind Ablenkung oder fehlende Aufmerksamkeit oft die Unfallursache“, heißt es in der Pressemitteilung. Im vergangenen Jahr hätten sich 61 Radfahrer leicht und 33 schwer verletzt. Eine Person sei sogar getötet worden.

Es drohen Bußgelder

Die Polizei versuche, dieser Entwicklung durch präventive Aktionen wie Aufklärungsgespräche, Fahrradaktionstage oder Fahrsicherheitstrainings für Pedelec-Fahrende entgegenzuwirken.

„Wird im Rahmen einer Verkehrskontrolle das vorschriftswidrige Benutzen des Mobiltelefons festgestellt, hat der Gesetzgeber die Bußgelder auf 55 bis 100 Euro festgelegt“, schreibt die Polizei. Unter vorschriftswidriger Benutzung versteht man zum Beispiel das Halten des Smartphones in seiner Hand während der Fahrt, um zu telefonieren, zu schreiben, zu navigieren oder zu fotografieren.

„Grundsätzlich sollten beide Hände den Lenker greifen, damit man sein Rad in jeder Situation unter Kontrolle hat. Das Navigieren mittels Smartphone ist auf dem Fahrrad nur erlaubt, wenn sich dieses in einer Lenkerhalterung befindet und nicht bedient wird“, heißt es in der Pressemitteilung.

Mittels Sprachsteuerung dürfte auch frei oder über Kopfhörer telefoniert und Musik gehört werden. Allerdings sei die Lautstärke hier noch einzuschränken. Denn diese dürfe nicht so laut sein, dass man dadurch beispielsweise Klingeln, Hupen oder das Martinshorn eines Einsatzfahrzeugs nicht mehr hören kann.

„Am sichersten ist es, wenn Sie ihre volle Aufmerksamkeit nur dem Straßenverkehr widmen“, rät der Verkehrsdienst der Polizei Höxter, „das gilt im Auto ebenso wie auf dem Fahrrad.“