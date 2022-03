Polizeieinsatz in Warburgs Innenstadt

Einen größeren Polizeieinsatz hat ein 31-Jähriger am Montagabend in der Innenstadt von Warburg ausgelöst. Nach WB-Informationen soll es sich dabei um einen Beziehungsstreit gehandelt haben. Der Mann wurde in eine Psychiatrie eingewiesen.

Ein größeres Polizeiaufgebot rückte am Montagabend gegen 18 Uhr in Warburgs Innenstadt aus - was war los? "Es wurde nach einer Person gefahndet, die eine Bedrohung gegenüber einer Bekannten geäußert hatte. Hinweise führten dazu, dass der Mann in der Straße 'Zwischen den Städten' ausfindig gemacht werden konnte", informierte die Leitstelle der Polizei auf WB-Anfrage. Dies sei jedoch nicht die Meldeadresse des 31-Jährigen.